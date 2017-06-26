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В Балашихе хотят построит два мусороперерабатывающих предприятия
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2017, 12:26
Глава экологического ведомства в регионе Александр Коган сообщил о том, что Балашихе нужно два перерабатывающих мусор предприятия на место закрытой свалки «Кучино». Об этом министр сообщил в радиоэфире.
Современные полигоны тут не нужны, уверен Коган. Лишь перерабатывающие предприятия. В Балашихе нужно создать два таких объекта. В населенном пункте есть территория для подобных комплексов. Это модернизированные предприятия, которые ничем не навредят экологии.
На взгляд министра, на создание одного такого завода нужно потратить около двух миллиардов рублей. Коган сообщил, что заводы не могут построить ввиду недовольства местных граждан, которые переживают за экологию в районе.
Коган уверен, что публичные слушания изменят отношение к вопросу и позволят начать стройку. Министр отмечает, что ситуацию усугубляют публикации СМИ. Власти хотят вывести журналистов и активистов на диалог.
На свалку в Балашихе пожаловались местные жители. В данное время полигон закрыт.
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