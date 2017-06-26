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На стройках в регионе устранили 400 недочетов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2017, 20:38
Строительные компании убрали 400 недочетов на стройплощадках в регионе на прошлой неделе, отмечают в пресс-центре строительного надзора в регионе.
По итогам проверок на стройках на прошлой неделе было зафиксировано 406 несоответствий строительным нормам. Строительные компании в оперативном порядке убрали 400 недочетов.
Сообщается, что 60 процентов несоответствий относятся к нарушениям строительного законодательства, 15 недочетов обнаружили при инспекции содержимого на стройплощадках. 11 процентов – это несоответствия проектной документации. 14 процентов – другие нарушения.
Все нарушения устраняются сразу же, после получения предписаний, что подтверждается очередными инспекциями. С начала 2017 года строительные компании исправили 7932 нарушения, рассказал глава строительного надзора в регионе Руслан Тагиев.
На прошлой недели проверяющие проинспектировали 212 объектов. 173 проверки были плановыми, 39 -внеплановыми.
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