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Услугами «Аэроэкспресса» воспользовались десять тысяч туристов в столице

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Общество — 26 Июня 2017, 20:39

Больше десяти тысяч активистов и гостей Кубка конфедерации имели возможность прокатиться на «Аэроэкспрессе» в Москве, рассказали в пресс-центре компании.
Около 10 700 активистов и гостей футбольного первенства использовали услуги «Аэроэкспресса».
По информации пресс-центра, во время проведения Кубка Конфедераций, экспресс довез 2399 гостей из аэропортов. Стало известно, что 7947 добровольцев на футбольном турнире использовали экспресс для передвижения. Самое популярное направление у фанатов чемпионата «аэропорт «Шереметьево» – Белорусский вокзал».
Сообщается, что приезжие могут оформить бесплатные проездные билеты на две поездки до дня, отмеченного на билете на матч. Билеты можно получить в кассе «Аэроэкспресса».
Добровольцы на футбольном турнире могут пользоваться транспортом бесплатно с 21 мая по 20 июля.
Всю подробную информацию о бесплатном проезде можно уточнить на информационных точках и по телефону. На время первенства были введены дополнительные рейсы в ночное время до аэропортов.


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