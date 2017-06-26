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1000 студентов для работы в лагерях прошли специальный курс
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Общество — 26 Июня 2017, 20:40
1000 учащихся для работы в лагерях прошли специальный курс для работы в оздоровительных комплексах, сообщают в пресс-центре городской администрации.
В этом году 968 учащихся прошли курс обучения для работы в летних комплексах для детей.
Соответствующие курсы были проведены в МГОУ, ГГТУ. В МО летом открылось 1100 летних лагерей на базе школ с дневным пребыванием и сто загородных комплексов.
Согласно информации представительницы городской администрации Ольги Забраловой, на подготовительных курсах студентам преподавали теоретические и практические основы. Завершил программу обучения выездной семинар. В этом году учащиеся устроились на работу в частные летние лагеря в регионе и лагеря на базе школ, спортивные комплексы, в крымские лагеря.
Сообщается, что в этом году на оздоровление детей в регионе было выделено из городского бюджета около 1,5 миллиарда рублей.
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