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В Рузе перекрасят подъезды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2017, 20:41
Как сообщают представители местной администрации, детскими изображениями собираются декорировать стены в домах в Рузе после того, как пойдет ремонт. Декораторы начали работать.
Сообщается, что в населенном пункте определили победителей конкурса на лучший рисунок «Красивый подъезд». Творения детей перенесут на стены домов.
Декораторы начали работу по переносу творений победителей конкурса на стены многоэтажек, занесенных в программу капремонта в этом году. Декораторы обработали несколько подъездов в Рузе.
Глава местной администрации Максим Тарханов пояснил, что изображали в основном природные мотивы и животных.
Жюри определило лучшие работы. Сейчас рисунки победителей переносят на стены в многоэтажках, занесенных в программу капремонта в этом году. Жители в восторге от реализуемого проекта.
В Рузе собираются восстановить триста подъездов в рамках проекта «Подъезды Подмосковья». Это лишь четвертая часть всех подъездов в округе.
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