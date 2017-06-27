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В Москве появится магазин фирменного фарфора

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Общество — 27 Июня 2017, 23:34

В столице начнет работать официальная точка Гжельского фарфорового завода.
Организаторы сообщают, что москвичи смогут открыть для себя невероятный мир гжельского фарфора. В самом центре столицы первых посетителей встретят в официальной точке продажи гжельского фарфора, хранящий традиции создания фарфора с бело-синей росписью. 29 июня все желающие могут прийти на церемонию открытия.
По сведениям пресс-центра, гжельский промысел зародился в 14 веке. Многовековые традиции мастеров сохранил Гжельский фарфоровый завод. Его открыл в начале 19 века Яков Кузнецов. Это самое старое предприятие в области, где никто не забывал о традициях изготовления фарфора.
Сегодня на заводе работает 140 человек, из них 60 живописцы и 8 художники. За год предприятие выпускает 350 000 изделий. Прежде всего, изготавливают посуду и предметы интерьера. Большая часть продукции, на взгляд экспертов, имеет художественное достоинство.
Сообщается, что жители столицы смогут увидеть на витринах широкий ассортимент продукции завода.


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