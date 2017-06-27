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В Электростали зафиксировали крупную свалку с отходами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июня 2017, 23:35
Инспекторы и представители экологического ведомства в регионе обнаружили в одном из городов Подмосковья мусорные завалы, которые достигали 8 метров, отмечают в пресс-центре ведомства.
Сообщается, что представители экологического надзора провели инспекцию на территории НПП Эковториндустрия. Компания занимается сбором, перевозкой и обработкой отходов в Электростали. Расследование начали ввиду заявления одного из жителей, который рассказал о нарушениях норм в обращении с отходами. Факты нарушений подтвердили инспекторы во время инспекции.
На территории предприятия обнаружили завалы мусора, которые иногда достигали 8 метров. Согласно нормам, отходы должны быть защищены от осадков, чего не было сделано руководством компании. Также на площадке выявили систему для сжигания отходов. Результаты ее работы можно ощутить в воздухе, рассказал глава экологического ведомства Александр Коган.
После того, как проверка будет завершена, виновных привлекут к ответственности.
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