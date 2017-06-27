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Киноа и том ям чаще всего ищут в МО
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Общество — 27 Июня 2017, 23:48
Подмосковные пользователи, как правило, ищут при помощи Яндекса кулинарные рецепты с использованием кус-куса, булгура и киноа, и тайского супа том ям.
Сообщается, что ежемесячно около тридцати миллионов пользователей ищут в поисковой системе кулинарные рецепты. Специалисты Яндекса обработали обращения россиян и выявили, что используют для готовки российский пользователи, и какие рецепты актуальны в тех или иных частях страны.
Для каждой области характерны определенные рецепты, которые готовятся регулярно и для которых нужны определенные продукты. Обычно пользователей интересовали доступные продукты: фрукты и овощи. В приморских регионах востребованы морепродукты. Мясной продукцией интересуются в Новосибирске, а именно мясом косули, астраханцев интересуют блюда из баранины. В столице особо интересны кус-кус и булгур.
На особенность рецепта влияют национальные традиции. Южане ищут рецепты осетинских пирогов. Некоторые ощутили веяния кухонь соседних стран: жители Краснодара ищут чурчхелу, москвичи – том ям.
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