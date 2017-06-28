В Одинцово появится парк с летним театром

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Общество — 28 Июня 2017, 16:08
Парковая зона будет выполнена в стиле имения князей Голицыных, находящегося недалеко от этого района.
Одинцовская администрация собирается сделать парковую зону по образу парка князей Голицыных. Недалеко от княжеского имения разобьют парковую зону с пешеходными дорожками, смотровыми площадками, клумбами и летним театром.
Парковый комплекс посветят героям, павшим в войне 1812 года. Многие представители знатного рода участвовали в этой войне. После Бородинской битвы в имение князей останавливался Михаил Кутузов. После этого тут также останавливался Наполеон.
Инициаторы проекта намерены установить ряд памятников известным полководцам 1812 года, чтобы люди помнили о том времени, когда Россия одержала победу в самом тяжелом сражении.
Местная администрация считает, что это место станет визиткой района. Так как в этом месте кроме парковой зоны с памятниками установят смотровую площадку, театр под открытым небом, пляжную зону, место для пикников и спортплощадки для детей.
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