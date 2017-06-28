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Спортклассы начнут работать во многих школах МО с начала сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июня 2017, 16:12
Специальные спортклассы откроют во многих образовательных учреждениях населенных пунктов в регионе с начала учебного года, о чем и сообщает спортивный департамент региона.
По распоряжению главы областной администрации взят на рассмотрение проблему создания спортклассов на базе общеобразовательных школ в МО. С начала этого образовательного года они появятся во многих учебных заведениях в области.
Спортклассы – это место с углубленным изучение спортивных дисциплин в образовательных заведениях. Они создаются учреждениями, которые занимаются физподготовкой вместе со школами, на базе заключенного соглашения для выдающихся детей, которые проходили подготовку в течение года.
Эти классы уже начали работать в Ногинском районе – в 7-м и 9-м классе. Один класс специализируется на баскетболе. От спортшколы с учениками занимаются два тренера. Занимаются дети дважды в день плюс общешкольные занятия. Другой класс специализируется на хоккее на траве. Учеников курируют два тренера.
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