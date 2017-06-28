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В МО намерены увеличить денежное наказание за навалы отходов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июня 2017, 16:12
Представители экологического департамента в регионе хотят выдвинуть предложение увеличения денежного наказания и временного ареста спецтехники за перевозку отходов в запрещенные места. О чем рассказал глава департамента Александр Коган.
Как пояснил министр, крайне важно сегодня решить проблему адекватности денежной компенсации за навалы отходов. Денежное наказание в пять тысяч рублей чиновники считают заниженным для тех, кто совершает сегодня правонарушения. Представители экологического департаменты намерены отстаивать свое предложение, чтобы ответственность за совершенные действия росла, а денежная компенсация была увеличена в несколько раз.
Когда заявил, что кроме увеличения денежной компенсации, временно должна быть арестована спецтехника, которую использовали при незаконном сбросе отходов.
В этом году в МО намерены провести реформирование системы обращения с отходами ввиду Года экологии. В два раза будет сокращен объем ТБО.
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