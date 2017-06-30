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Фестиваль сыра собираются проводить в МО каждый год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Июня 2017, 16:01
Областная администрация намерена сделать фестиваль сыра регулярным мероприятием. Не так давно в Одинцово его провели первый раз. На мероприятии присутствовало двадцать тысяч гостей, отметили в пресс-центре департамента потребительского рынка.
Сообщается, что в прошлые выходные в Одинцово, на одной из самых больших торговых точек в регионе «Одинцовское Подворье» провели праздник сыра. Инициаторы проекта решили огласить свои планы на будущее.
Фестиваль сыра пришелся по душе горожанам. Изготовители сырной продукции проголосовали за участие в мероприятии в следующем году. Организаторы обговаривают срок проведения следующего мероприятия. Областной администрации также пришлось по душе это торжество, ее представители предлагают новые места для проведения фестиваля. То есть, фестиваль может стать постоянным и уникальным событием в МО.
23-25 июня прошел фестиваль сыра в Одинцово. В этот день было представлено 25 килограммов фондю для пробы, пришедшими куплено 1420 килограммов сыра.
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