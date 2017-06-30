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Москвичи смогут воспользоваться новым транспортным приложенью осенью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Июня 2017, 16:05
Программисты работают над созданием программы «Московский транспорт». Она будет включать все типы транспорта в Москве. Мобильная программа будет запущена осенью, о чем рассказали в пресс-центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Разработчики отмечают, что сейчас работают над созданием программы «Московский транспорт», в которое будут включены все типы транспортных средств. Пользователи программы смогут создать необходимый маршрут на базе работающего наземного транспорта и метро, а также на базе коммерческих транспортных компаний. Программа начнет работать осенью.
В программе будет использоваться график работы городского и пригородного транспорта. Новая служба проложит самый короткий путь к нужному месту, а также определит интервалы движения транспорта.
Люди, использующие программу, будут информированы о всех изменениях в транспортных сетях, об аварийных ситуациях. Кроме того, им будут предложены варианты решения проблемы.
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