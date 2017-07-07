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Администрация Мытищ отрицает факт строительства коттеджной деревни
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июля 2017, 12:16
Сотрудники канала «360о» выяснили, что подмосковный поселок Витенево, который проверяли сотрудники правоохранительных органов на предмет застройки заповедного района, не относится к охраняемой зоне. Более того, никаких строительных мероприятий на территории деревни не ведется.
Ввиду различных публикаций в прессе, следователями была проведена инспекция деревни в Мытищи. Поселок не относится к природоохранным зонам. На его территории нет никаких важных исторических или культурных объектов. Массовые захоронения отсутствуют.
Конечно, жители должны быть обеспокоены вероятной застройкой земли. Многие территории в береговом районе после банкротства совхоза Тимирязева перешли в частную собственность. Они находятся в пределах поселка. Никаких разрешений на проведение строительных работ администрация Мытищ не выдавала. Если бизнесмены решат оформить в администрации разрешения, то все ограничения будут соблюдены, включая стометровую зону по ограничению капзастройки.
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