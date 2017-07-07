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Власти приглашают москвичей побывать на уличных выставках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июля 2017, 12:18
Уличные выставки на пяти участках столицы будут открыты до 20 июля. Экспозиции расскажут о тех людях, которые благоустраивают город, сообщили в пресс-центре отделения горхозяйства.
С 6 по 20 июля в Москве будут открыты уличные выставки, где можно будет увидеть работы тех, кто своей работой избрал благоустройство города. Выставки проводятся в рамках урбанистического форума.
Сообщается, что на выставке гостям продемонстрируют, как осуществляется жизнеобеспечение любого населенного пункта. Эти выставки установят на нескольких участках: в парке Горького, на ВДНХ, в саду «Эрмитаж», в парке Победы и в парке «Сокольники».
Сообщается, что в течение 14 дней на площадках, которые занимают 60 квадратов на светодиодных мониторах организаторы покажут видео и ленты о том, как работает Комплекс городского хозяйства. Кроме того, будут организованы практические классы по сбережению энергии, а также организаторы проведут занятия по обращению с отходами. Особо организаторы обращают внимание на показ видео «Звуки города», которое можно будет посмотреть на всех площадках.
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