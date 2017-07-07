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Экзамены в школе должны быть улучшены
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июля 2017, 12:19
Собеседование по русскому языку для прохождения ГИА намерены ввести в российских школах со следующего года. Экзамены в устной форме должны быть улучшены практическим путем, уверен представитель совета по русскому языку при президенте РФ Роман Дощинский.
Глава департамента образования Ольга Васильева отметила, что учащиеся девятых классов будут проходить собеседование по родному языку для того, чтобы быть допущенными к государственной аттестации. Специалисты сейчас разрабатывают методику прохождения экзаменов школьниками.
Только на практике можно узнать, как улучшить эту методику. Сначала систему протестируют, чтобы посмотреть, как она работает. Нововведение будет внедрено в определенных школах и на их примере можно будет делать заключения, пояснил Дощинский.
Сейчас инициаторы проекта обговаривают, как система будет работать: школьники будут общаться с компьютером или это будет живое общение, с человеком. Многим специалистам импонирует именно живой диалог.
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