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В РФ упростили процедуру оформления авто
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Общество — 10 Июля 2017, 23:12
Обновление процедуры оформления транспортных средств позволит жителя РФ быстрее решать вопрос с постановкой авто на учет, кроме того, граждане смогут сэкономить свои средства, отметил автомобильный эксперт Андрей Гречанник.
Российское МВД с сегодняшнего дня изменило процедуру оформления транспорта и внесло правки в административный регламент.
Гречанник сообщил, что новые правила предполагают исключение страхового полиса ОСАГО, регистрация авто через сайт госуслуг и возможность поставить на учет авто с неисправным номерным знаком.
С 10 июля автовладельцам не придется предоставлять гаишникам страховку. Машину, конечно, страховать нужно. Однако сегодня полис можно оформить в интернете, поэтому ничего показывать не нужно. Всю информацию инспектор проверит по базе.
Оформлять авто через сайт государственных услуг значительно проще. Все, что нужно – это заполнить анкету и заплатить пошлину. Это обойдется на 30 процентов дешевле. Но необходимо пораньше приехать в ГИБДД на осмотр. Со всеми бумагами нужно идти в кассу, и через некоторое время можно получить новые документы.
Помимо того, если номерной знак на авто плохо различается, автовладелец должен пройти дополнительный осмотр. Если специалисты заключат, что авто можно определить по вин-номеру, то новые документы хозяин авто получит.
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