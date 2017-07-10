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В МО ликвидировали 40 полигонов по карте ОНФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июля 2017, 23:13
40 нелегальных полигонов, которые были отмечены Народным фронтом, было ликвидировано в регионе, сообщают представители экологического департамента в МО.
Представители экологического департамента в регионе обговорили с районными администрациями региона проблему ликвидации нелегальных полигонов, которые были определены представителями ОНФ.
Карта, которая разработана в рамках программы «Генеральная уборка» включает 150 объектов, из них 102 – нелегальные свалки отходов. Также люди указывают работающие и закрытые свалки, мусороперерабатывающие комплексы. С момента начала мероприятий по нейтрализации свалок в МО исчезло 39 нелегальных полигонов. Активнее всего работы продвигаются в Клину, округе Мытищи.
Сообщается, что ликвидация свалок так и не была запущена властями Солнечногорска, Истры. Отмечено, что во многих городах до сих пор не определены ответственный за работу. Было постановлено назначить координаторов и ускорить темпы работы по уборке отходов.
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