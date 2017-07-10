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50 систем наблюдения появилось в школах Котельников
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июля 2017, 23:14
Больше 50 систем наблюдения разместили в районе образовательных заведений в городском округе в рамках программы «Безопасный регион», заявляют в пресс-центре городской администрации.
Московская область является частью проекта по формированию территорий комплекса «Безопасный город». Проект предполагает установку камер в местах большого скопления людей, а также анализ экологической ситуации и технического состояния образовательных учреждений. Проект является приоритетным для региона в этом году. В этом году власти намерены увеличить число камер до 15 000.
По программе «Безопасный регион» 56 видео установок разместили в районе школ в Котельниках, отмечено в пресс-релизе.
По сведениям, эта программа была рассмотрена на заседании с участием главы городского округа Александра Гавронова.
Сейчас камеры тестируются специалистами. После проведения всех тестов, установки будут присоединены к региональной системе наблюдения, отметил глава «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.
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