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Китайская ярмарка вернулась в Москву
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2017, 01:11
Артисты и сотрудники китайской ярмарки вернулись в столицу с новыми мастер-классами и зрелищные номерами, рассказали в пресс-центре мэрии.
В субботу на площади Революции москвичей снова поприветствовала китайская ярмарка. Горожане и туристы смогли посмотреть уличные выступления и зрелищные танцевальные номера, приняли участие в мастер-классах, и купили китайские сувениры. Артисты покинут Москву 18 июля.
Сообщается, что туристы и москвичи ознакомятся с 50 проектами, которые представляют китайские культурные ценности. Присутствующих ознакомят с искусством ивоплетения, кожевенным ремеслом, раскроют секреты производства бумажных изделий. Желающие смогут освоить искусство каллиграфии, освоить приготовление некоторых китайских блюд и научиться лепке.
На ярмарке будет представлена керамика с эмалью, пекинская вышивка, стеклянные изделия, фаянсовая посуда. Гостям покажут сахарные картины, шелковую обувь и табакерки.
«Дитан» посещает Москву во второй раз. Ярмарка три года проводилась в Германии, Болгарии и других странах.
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