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В МО от цветения спасено 10 водоемов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июля 2017, 22:19
Десять водоемов в Балашихе очищены от растительности. Для борьбы с цветением в пруды запустили хлореллу, рассказала представительница экологического управления Светлана Маренинова.
Сообщается, что пруды и озера в районе очищаются от поросли с прошлого года, чтобы предотвратить цветение. В этом году в рамках проектах по реабилитации водоемов были очищены Кучинский, Васильевский и Безымянный пруды и многие другие водоемы.
С начала весны специалисты начали очищать водоемы в районе. Среда в десяти водоемах в Балашихе были восстановлены при помощи хлореллы, водоросли, которая предотвращает цветение, пояснила чиновница.
Все очищенные водные объекты находятся в удовлетворительном состоянии.
Стоит отметить, что Подмосковье, кроме того, участвует в государственном проекте «Развитие водохозяйственного комплекса» в области восстановления речек. В рамках проекта, который запустили в регионе в прошлом году, реабилитации должны подвергнуться несколько речек в области.
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