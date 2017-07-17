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Москвичи предпочитают скачивать книжки из «Мобильной библиотеки»
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Общество — 17 Июля 2017, 22:22
Москвичи во время перемещений в общественном транспорте закачали около десяти тысяч книжек в «Мобильной библиотеке». Чаще всего пассажиры качали произведения Стивена Кинга, Нила Геймана, рассказали в городской администрации.
Весной в этом году на центральном кольце начало работать приложение «Мобильная библиотека». На станциях установили специальные панели с изображениями обложек и QR-кодами. Используя телефоны москвичи сканируют код и скачивают книжные издания на свой девайс. Москвичи залили на свои гаджеты больше десяти тысяч книжек.
Особой популярностью пользуются «Звездная пыль» Нила Геймана и «Под куполом» Стивена Кинга. Кроме того, в десятку наиболее скачиваемых произведений попали «Дневник мага» Пауло Коэльо и «Карточный домик» Майкла Доббса.
В областном дептрансе отметили, что специалисты регулярно работают над обновлением программы, чтобы поездка пассажиров прошла максимально удобно. «Мобильная библиотека» делает перемещение в транспорте более интересным.
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