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Диспансеризация в Подольске позволила диагностировать болезни у 73 процентов пациентов
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Общество — 17 Июля 2017, 22:22
Служащие разных медицинских заведений в Подольске диагностировали болезни у 73 процентов жителей, которые поучаствовали в медицинской проверке в субботу, сообщают в пресс-центре местной администрации.
В субботу в городском округе была проведена медицинская проверка для всех желающих. Проверку провели в 7 медицинских заведениях Подольска. Прошли первичную проверку 407 пациентов.
Во время медицинской проверки 220 пациентов перенаправили на следующий этап проверки. У 144 пациентов обнаружены подозрения на болезни сердца, 66 пациентов – заболевания ЖКТ, 49 – болезни нервной системы, у трех человек диагностировали подозрение на рак.
Следующая медицинская проверка будет проведена в городе 19 августа.
Первая медицинская проверка прошла в округе 18 февраля. Таким образом специалисты могут за один день провести осмотр, что устраивает многих жителей в районе. Осмотр позволяет диагностировать болезни на раннем этапе, что делает лечение более эффективным.
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