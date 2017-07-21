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Перед квестами не будут проводить медосмотр
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июля 2017, 00:07
Прохождение осмотра перед участием в квесте – это нереализуемая на практике идея, уверен сотрудник квеста «Подпольная лаборатория».
Ранее народным избранником Антоном Палеевым было выдвинуто предложение изменить условия проведения экстремальных квестов. Лица, не достигшие 18 лет, обязаны пройти медпроверку, а организаторы должны предлагать помощь в качестве наставников.
Сотрудник квеста уверен, что условия проведения игр давно пора изменить, так как организаторы не относятся к этому времяпровождению серьезно. Однако проведение медпроверки в рамках квеста фактические нереализуемо. Если у человека есть действительно серьезные проблемы со здоровьем, то придется проводить масштабные проверки здоровья. Кроме того, сами участники должны осознавать, повлияют ли проблемы со здоровьем на участие в квесте.
Сообщается, что участники до 18 лет, не могут участвовать в прохождении серьезных уровней, поэтому об их самочувствии не стоит переживать.
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