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В столице будет создана новая зона для отдыха
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июля 2017, 15:58
В одном из районов столицы, в Южном Бутово, построят комфортабельное место для отдыха. Местные жители смогут воспользоваться спортплощадками, поприсутствовать на развлекательных мероприятиях, отмечено на основном ресурсе городской администрации.
Сообщается, что в столице построят новый парк для жителей и спортсменов. Будет создана площадка для скейтеров, веревочный городок, баскетбольная площадка, поле для занятий теннисом и иными спортивными развлечениями.
Современный парк охватит район Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов и реки Корюшки. Строительные работы затронут станции метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова».
В парке будет отведено отдельное место для организации развлекательных мероприятий. В этом месте установят закрытые беседки, лежаки, танцевальные площадки и площадку для театральных выступлений на пятьсот человек. На территории парка будет работать паркинг для велосипедов и мобильные точки продаж.
Помимо того, в парке будут укреплены береговые линии, восстановлены дамбы и созданы пляжи.
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