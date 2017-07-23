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В Балашихе начали строить новую школу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2017, 00:15
В одной из новостроек в Балашихе в скором времени появится современное образовательное заведение для учащихся средних и старших классов. Имеется ввиду ЖК "Леоновский парк". О будущей школе заявил глава города Сергей Юров.
Он пояснил, что район достаточно густонаселенный. Образовательное учреждение на 375 учащихся не вмещает всех желающих. Поэтому власти приняли решение построить современное образовательное учреждение для старшеклассников. Однако, чтобы начать разрабатывать проекты и приступать к строительным работам, территория под школу должна быть передана в городскую собственность.
Для возведения школы выделен отдельный участок.
Власти намерены установить «лежачие полицейские» и новые дорожные знаки возле здания начальной школы. Помимо того, с 1 сентября учащиеся 5 и 6 классов будут ездить в школу в соседнем Южном Кучино на специальном автобусе.
Как отмечают журналисты информагентства в Балашихе, в прошлом году в жилом комплексе «Леоновский парк» начала работать школа на 275 человек и детсад.
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