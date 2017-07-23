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Россияне просматривают заблокированные сайты, несмотря на запрет VPN-служб
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Общество — 23 Июля 2017, 00:16
Как отмечают СМИ, запрет VPN-служб и анонимайзеров, которые позволяют смотреть заблокированные ресурсы, не отразится на их использование россиянами.
Согласно законопроекту, Роскомнадзор будет работать над черным списком таких ресурсов. Провайдеры должны будут отправлять информацию для определения хозяев подобных сайтов.
Стоит отметить, что обойти введенный запрет очень легко. Для это не нужно иметь специфических знаний. Вам потребуется несколько минут времени и любая поисковая система. Запрет установлен формально. Узнать, пользуется ли человек VPN-службой, невозможно. Ввести ограничение VPN также не выйдет. Это тоже самое, что ограничить весь интернет. В свое время это пытались сделать власти КНР, но у них ничего не вышло. Сложно сказать, будет ли этот запрет реализован на практике.
Гендиректор информагентства ТelecomDaily Денис Кусков уверен, что число пользователей, которые используют анонимайзеры сократиться в разы.
Те, кто обычно читает ресурсы, запрещенные Роскомнадзором, привыкли обходить запреты. Чаще всего пользователи используют VPN-сервисы.
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