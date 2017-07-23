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В Подольске прошел мотофестиваль
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Общество — 23 Июля 2017, 16:47
Детский мотофест «ДетоНация» состоялся в МО 22 июля на автодроме «Лидер». Мероприятие приняло 250 воспитанников из детдомов Серпухова и Подольска.
Детский фест прошел в 16 километрах от МКАД.
На мероприятии присутствовало 800 гостей, 250 из них воспитанники детдомов Московской области, рассказал лидер клуба «МотоМосква» Андрей Иванов.
На мероприятии взрослые смогли поучаствовать в тестировании новинок мототехники компании KTM, наблюдать выступления дрифтеров, а также посмотреть на трюковые номера, гонки, сфотографироваться с мотоциклами гоночных серий. Также гости смогли отдохнуть на мягких креслах, насладиться живой музыкой, малышам сделали аквагрим. Дети смогли посмотреть на животных в зоопарке. На фестивале выступили российские богатыри.
На мероприятии было организовано фаер-шоу, проведены разные мастер-классы по аэрографии.
Гостям была доступна выставка реконструкций периода Великой Отечественной войны.
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