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4 долгостроя завершат в Балашихе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2017, 16:49
Строительство четырех домов в ЖК «Леоновский парк», детской и взрослой больницы в Балашихе завершат до конца года. О чем рассказал представитель «Мосстроймеханизация-5» Евгений Садчиков.
Глава городского округа Сергей Юров проинспектировал объекты на предмет готовности вместе с дольщиками, пообщался с жителями района.
До декабря будет завершено строительство четырех домов и двух больниц. В корпусе №8 разместят детскую больницу, в корпусе №9 – взрослую.
Инженер «Мосстроймеханизация-5» пояснил, что имеются в виду небольшие дома.
Сергей Юров распорядился закончить основные строительные работы до начала сентября.
Большая часть работ уже завершена. Многие дома завершены или находятся на завершающей стадии. Но из-за трудностей у строительной компании работа затянулась. До сентября будут завершены основные мероприятия в корпусах.
Глава городска округа постановил привлечь больше рабочих на стройку, подготовить до 27 июля план работ по окончанию стройки.
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