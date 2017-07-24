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Новый закон изменит жизнь дачников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2017, 18:51
Жизнь садоводов станет значительно лучше благодаря внесенным изменениям в проект «О ведении гражданами садоводства и огородничества…», сообщил представитель областной администрации Никита Чаплин.
Комиссия по природным ресурсам одобрила правки в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества…».
На взгляд чиновников, внесенные изменения сделаю жизнь дачников значительно лучше. МО как область с наибольшим количество садоводов, внесла в проект 28 изменений. ¾ правок были утверждены.
Ранее сообщалось, что были утверждены два типа дачных товариществ. Дачные территории приравняли к садовым. На огородах нельзя будет строить капстроения, лишь времянки. Оплачивать взносы дачники будут по безналу. Дачникам придется оплачивать два типа взносов – целевые и членские.
Закон начинает действовать через два года, то есть разработчики проекта дают время на то, чтобы дачники приняли новые нормы, чтобы научились делать безналичные взносы.
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