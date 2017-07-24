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Служба 112 появилась в мобильных приложениях
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Общество — 24 Июля 2017, 18:52
Жители МО смогут обращаться в спасательные инстанции при помощи программы службы 112. Желающие смогут размещать информацию о чрезвычайных ситуациях на карте, сообщают в пресс-центре областной администрации.
Программу «112» можно найти в App Store и Google Play. Программа протестирована разработчиками и готова к использованию. Приложение будет регулярно обновляться по запросу пользователей.
Использование программы «Система-112 МО» позволит сообщать о происшествиях и вызывать нужные службы. Программа позволяет использовать много опций. Приложение удобно в использовании. Нажав на клавишу посредине дисплея можно связаться с оператором.
Кроме вызова необходимых служб через программу можно разместить информацию о чрезвычайной ситуации на электронной карте. Кроме того, на карте можно найти ближайшие адреса медицинских учреждений. При выборе объекта на карте появляется его название и адрес с телефоном.
Помимо того, в программе содержится информация о способах оказания первой помощи.
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