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Москвичи смогут оплачивать проезд кредиткой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июля 2017, 15:07
Руководство «Мострансавто» собирается ввести безналичный расчет в автобусах при оплате проезда, ввиду приближающегося ЧМ-2018. Пассажиры смогут использовать банковские карточки, рассказал глава «Мострансавто» Владислав Мурашов.
Мурашов заметил, что к ЧМ-2018 в транспорте уже будет введен безналичный проезд. В МО будут останавливаться спортсмены. Чтобы улучшить условия поездки будут введены выгодные способы оплаты. Иностранцев можно будет перевести на «Стрелку». В данное время чиновники обговаривают варианты оплаты проезда при помощи кредиток. Карточку можно будет провести по валидатору.
Сообщается, что 15 процентов платежей в транспорте оплачивается наличкой, 26 процентов платежей проходят по «Стрелке», 58 процентов – по соцкартам.
Чиновник отметил, что количество наличных платежей минимально.
ЧМ-2018 в следующем году пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия первый раз будет принимать такое масштабное спортивное событие на своей территории. Чемпионат охватит 11 городов страны.
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