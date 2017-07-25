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В Подольском парке отдыха можно обменяться книгами
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Общество — 25 Июля 2017, 15:08
Книгоманы Подольска теперь могут пойти в парковую зону «Дубрава» и одолжить книжки из чемоданчика, рассказал служащий паркового комплекса.
Работник парка рассказал, что желающие могут прийти в парк со своими книжками и поменять их на те, что есть в чемодане. Книжки можно взять на время и затем вернуть обратно. Печатная продукция расположена в специальном чемоданчике, который защищает книги от ливней, в вечернее время его уносят служащие паркового комплекса.
В будущем после завершения ремонтных работ в парке, для книг будет отведено определенное место, надежно защищающее их от попадания осадков. Место для складирования книжек будет использоваться в любое время года.
Парковый комплекс «Дубрава» охватывает 37 гектаров, в основном это дубовые леса. Комплекс пользуется популярностью среди тех, кто любит погулять, порыбачить, покататься на велосипеде. Парк в данное время находится на реконструкции. После завершения работ парк будет предлагать гостям развлечения в любое время года.
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