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Многодетные семьи получат льготные билеты на игры ЧМ-2018

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Общество — 25 Июля 2017, 15:09

В следующем году РФ будет принимать на своей территории масштабное спортивное событие. Бесплатно пройти на игры футбольного первенства смогут волонтеры, люди с ограниченными возможностями и многодетные семейства.
На футбольном первенстве будут доступны льготные пригласительные. Схожая схема была задействована на Кубке конфедераций и была успешно реализована. Эта схема рассчитана на социально незащищенных граждан: многодетных, людей с ограниченными возможностями. Помимо того, льготные пропуска предоставят воспитанникам спортивных школ.
16 игр на Кубке конфедерации посмотрели 628 300 гостей, что обеспечило загрузку стадионов на 89 процентов. В среднем матч посещает 39 260 человек. Финал на аренде в Санкт-Петербурге посмотрели 57 260 болельщиков. Было распространено 12 процентов пригласительных от всего количества билетов.
На взгляд главы Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова – это общепринятая практика. На многих играх распространяются льготные билеты. Они раздаются волонтерам, почетным гостям.

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