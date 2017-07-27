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В парке 850-летия Москвы после реконструкции установят места для пикников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июля 2017, 12:42
Строительные мероприятия будут завершены ко дню города. В парковой зоне установят спортплощадки, а также организуют места для пикников, отмечено на официальном ресурсе города.
Парковая зона находится в юго-восточной части города. Она находится между Батайским проездом и Поречной улицей. Парковая зона охватывает 74,1 гектара.
Глава города Сергей Собянин разъяснил, что парковую зону решили полностью реконструировать. Разместить отдельные места для футбола и волейбола, игровые комплексы, организовать места для выгула собак. В результате жители получат парковую зону высокого уровня. Все строительные мероприятия завершат ко Дню города.
Как пояснил мэр, парк 850-летия Москвы ранее уже реконструировали. Были созданы велотреки и игровые комплексы для малышей, но они давно устарели.
Для пешеходов в районе Москвы-реки создадут специальный прогулочный комплекс, длина которого составит 4,3 километра. Возле зеленых насаждений разместят настилы. Для отдыхающих будут созданы 6 мест для пикника. Спортплощадки для желающих займут 8 100 квадратных метров.
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