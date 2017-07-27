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Жители Подмосковья могут оплачивать коммунальные услуги авансом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июля 2017, 12:48
Жители МО, которые в летний период отдыхают на загородных участках, могут заранее внести оплату за коммуналку, авансом, а после просмотреть сумму переплаты в платежке, пояснили в пресс-центре МособлЕИРЦ.
В летний период некоторые москвичи предпочитают оплачивать коммуналку заранее и останавливают показания учетных приборов на время отсутствия. Некоторые не успевают своевременно внести плату и приостановить работу счетчиков. Это отображается в платежке.
Люди должны акцентировать внимание на пункт «Задолженность/Переплата», в котором отмечается ситуация по всем услугам. Если люди переплачивают, то напротив можно будет увидеть знак «-». В другом месяце цена услуги снизится до размера переплаты, до того момента, пока переплата не достигнет нуля, рассказала глава отделения МособлЕИРЦ в Клину Наталья Майданюк.
В тоже время долг абонентов обозначается в платежке знаком «+». Когда услуга оплачивается, сумма меняется. Чаще всего задолженность возникает из-за задержки оплаты за коммунальные услуги. Все услуги рекомендуют оплачивать до 20 числа каждого месяца.
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