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В Московской области заморозили стройку культурных комплексов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июля 2017, 16:16
Разногласия между бизнес-партнерами стали причиной заморозки стройки развлекательных комплексов с кинотеатрами в МО, рассказали корреспонденты издания «Коммерсант».
Возведение мультифункциональных культурных комплексов «Наше Подмосковье» остановили из-за разногласий бизнес-партнеров. Сообщалось, что стройкой займется «ЛиЛу Продакшн», для чего городская администрация намеревалась предоставить 15 000 квадратных метров. Инвестиции были определены в сумме 1,12 миллиардов рублей. Застройщик собирался открыть 15 комплексов с кинотеатрами в Егорьевске, Кубинке, Подольске.
Для реализации проекта компания привлекла инвестора «Волга Капитал». Ей перешло 50 процентов компании-застройщика, оставшаяся часть осталась у Татьяны Баруздиной. В данное время застройщик проходит процедуру банкротства. Вопросы есть как к «ЛиЛу Продакшн», так и ее бывшему директору Олегу Егорову. Инвестор обвиняет партнера в использовании средств в личных целях, а также финансовых потерях из-за отказа реализовать соглашение на разработку проекта.
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