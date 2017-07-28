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Бесплатный паркинг для такси появился в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июля 2017, 16:18
Доступный паркинг для таксистов создали на семи главных улицах столицы в этом году, кроме того, парковаться можно в районе трех узлов Московского центрального кольца, заявляют на сайте городской администрации.
За шесть месяцев было создано семь стоянок для таксистов на главных улицах столицы, включая паркинг на Пятницкой, Казакова, Большой Спасской, Большой Дорогомиловской.
По сообщениям заммэра города Максима Ликсутов, транспортники направили обращение в транспортное ведомство с требованием принять проект создания доступного паркинга в некоторых точках.
В результате было принято решение создать дополнительный места для остановки таксистов в некоторых точках.
Известно, что паркинг был создан в районе трех пересадочных узлов Московского центрального кольца. Доступен паркинг таксистам в районе метро «Балтийская», «Лихоборы» и «Локомотив».
Паркинг для таксистов в Москве создается с 2011 года. Функционирует около четырех сотен стоянок на 1300 машин. Доступный паркинг есть возле разных станций метро и ж/д вокзалов.
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