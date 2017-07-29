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Эксперт: россияне осторожно используют банковские карточки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июля 2017, 19:18
Специалист по безопасности Александр Власов считает, что причиной сокращения случаев мошенничества с карточками, можно назвать бдительность россиян.
Представитель Центробанка Артем Сычев ранее сообщил о том, что количество афер с карточками упало в несколько раз в этом году. Правонарушений стало фиксироваться меньше ввиду задействования технологий по защите переводов.
Банковские учреждения начали акцентировать больше внимания на защиту банкоматов от различных приспособлений аферистов. Кроме того, сами люди стали более внимательными, они не заносят информацию по своим карточкам на неизвестные ресурсы, пояснил Власов.
На взгляд специалиста, чтобы не стать жертвой мошенничества, нужно следовать следующим правилам безопасности.
Если вам звонят по телефону и сообщают о выигрыше или дополнительной выплате, а затем просят продиктовать информацию по карте, то это, конечно, делать нельзя. Деньги оптимальнее всего получать в банкоматах внутри помещений, так как на улице могут быть установлены вредоносные программы.
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