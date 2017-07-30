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В столичные автобусы не пускают маленьких детей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Июля 2017, 16:48
Молодые мамы в МО столкнулись с неожиданной проблемой: перевозчики отказываются возить детей до 7 лет без детских кресел. Дошло до того, что мамочкам приходилось добираться до необходимой точки на такси.
Жительница Подмосковья Алла Маракшина столкнулась с этой проблемой. Перевозчик отказался везти ее с ребенком без детского кресла, и они с ребенком не могли попасть в больницу. Выяснилось, что маршрутка участвует в проекте «7+» на период спецоперации ГИБДД.
В одном из правил дорожного движения отмечены легковые авто, инспектора ссылаются на пункт 22.9. Однако на время операции проверяющие решили переквалифицировать маршрутки в легковушки. Новые правила введены в отношении маршруток, следующих из области. Водители отмечают, что аргументы полицейских не удовлетворяют. Они штрафуют водителей, хоть и понимают, что правило сложно выполнить. Еще один перевозчик отметил, что одну маршрутку могут оштрафовать на десять тысяч рублей за день.
Молодая мама отметила, что на автобусах ездить не всегда удобно. Они часто переполнены. Однако и в автобус сложно пробиться с ребенком, так как водителей начали штрафовать.
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