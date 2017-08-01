01августа 2017
вторник
|
В московском кинотеатре «Аврора» после ремонта появится киноцентр
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Августа 2017, 16:21
Комиссия по ценовой политике в строительном секторе определила проект восстановления кинотеатра «Аврора». На его бае собираются создать кинокомплекс современного типа, отмечают в пресс-центре ведомства.
Специалисты согласовали проект инвестирования объекта «Общественный центр «Аврора» на улице Профсоюзной, 154 на юго-западе столицы.
Общественный центр будет включать кинокомплекс на 510 человек с пятью залами. Проект залов предполагают нахождение в них людей с ограниченными возможностями передвижения. Звук в залах будут обеспечивать специальные процессоры, акустика и усилители. Громкоговорители будут воспроизводит звучание в современном формате. В кинозалах намерены разместить современные проекторы и оборудование для проигрывания 3D-фильмов.
«Аврора» - это самое любимое место отдыха для жителей района. Однако сегодня кинотеатр не используется по назначению. После ремонта кино снова начнут показывать в здании, объект превратится в универсальный общественный центр.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +19 +21 ночью +15 +17
Котировки
Партнеры