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В МО увеличилось количество учащихся в школах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Августа 2017, 23:00
Каждый год число учащихся в учебных заведениях возрастает тридцать тысяч человек. В этом году в образовательных учреждениях ожидают 790 000 учащихся, рассказала зампред областной администрации Ольга Забралова.
В МО из года в год увеличивается количество учащихся. В среднем прибавляется 30 000 учащихся. В 2016 году было зафиксировано 760 000 учащихся, в этом ожидается 792 000 школьников, но количество еще может изменится до конца месяца, добавила Забралова.
Как отметила чиновница, именно поэтому в регионе перешли к масштабным строительным работам.
Школы, которые появятся в области в этом году, не избавят от второй смены. К 2021 году в регионе должно появится 232 школы.
Забралова также сообщила, что руководство для новых заведений будут приглашать из работающих учебных заведений.
В этом году были проведены специальные семинары для директоров и завучей. В новых школах они сразу займут высокие позиции, на их место возьмут студентов из педуниверситетов.
Сообщается, что молодые специалисты в МО получает в качестве подъемных 50 000 рублей.
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