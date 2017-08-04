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В Москве построили новый промышленный комплекс
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Августа 2017, 23:01
Парк «Водный стадион» в северной части города и индустриальный комплекс «Биннофарм» в Зеленограде пополнили объекты промышленной структуры в столице, отмечается на официальном ресурсе мэрии.
Промышленные предприятия были построены по инициативе межведомственной комиссии городской администрации. В северной части столицы комплекс строений обозначили как «Водный стадион», а в Зеленограде производственные мощности Биннофарм приравняли к промышленному комплексу.
Новый статус позволит предприятиям получать льготы по налогообложению. В том числе, компаниям предоставят выгодные ставки по аренде.
Представительница горадминистрация по вопросам экономики Наталья Сергунина заявила, что мэрия заинтересована в продвижении современных промышленных компаний.
Сергунина добавила, что предоставление соответствующих условий для развития промышленных предприятий – одна из основных задач, так как характерной их чертой является быстрый рост и адаптация современных решений.
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