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В РФ начнет работать необычный сад для инвалидов
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Общество — 8 Августа 2017, 16:22
Организации «Со-единение» и «Аптекарский огород» разработали необычную социальную программу для слепых и глухих граждан, и для людей с ограниченными возможностями. «Сад в огороде» открылся сегодня в Ботсаду МГУ.
Тактильный сад сконструирован так, что люди, которые плохо видят и слышат, могут прикоснуться к каждому растению, почувствовать запах. Из-за отсутствия возможности видеть, слепые могут рассмотреть растение через аромат и прикосновения, рассказал глава «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Необычный сад разбили на выставочной площадке у детского игрового комплекса. Его открыли сегодня в 12.00.
Как отметил Ретеюм, сенсорный сад обеспечит удобство пребывания тут маломобильных, слепых и глухих людей. Шалфей, розмарин и лаванда рассажены так, что присутствующие в инвалидных креслах могут прикасаться к цветам.
Кроме того, присутствующим могут оказать помощь волонтеры.
На взгляд Ретеюма, растения позитивно влияют на здоровье и качество жизни маломобильных граждан.
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