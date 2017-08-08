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Россиян просят соблюдать правила гигиены во время отпуска в Турции
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2017, 16:23
Сотрудники Ростуризма советуют россиянам, которые планируют в ближайшее время посетить Турцию, в целях предотвращения возникновения энтеровируса соблюдать некоторые правила.
По сведениям надзорного ведомства, турецкая сторона не предупреждала об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Однако регулярно в летнее время отмечаются множественные случаи заболеваемости энтеровирусными инфекциями.
Сотрудники надзорного ведомства рекомендуют путешественникам, которые едут в Турцию, или тем, кто уже находится на территории страны, соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить возникновение энтеровирусов, всегда мыть руки с мылом, после туалета и после прогулок по улице.
Помимо того, путешественникам рекомендуют пить бутилированную воду
Еду следует хранить в определенных температурных условиях, следует соблюдать сроки хранения продукции, хорошо вымывать овощи и фрукты, ограничить нахождение детей на водных площадках, продолжают свои рекомендации специалисты
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