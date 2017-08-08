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Специалисты рассказали, когда в Москве появятся беспилотные авто

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2017, 16:25

Автопилотируемые авто в столице начнут использовать после того, как мобильные операторы начнут развивать связь пятого поколения. На это, как отмечают специалисты, может уйти от трех до пяти лет.
Замминистра транспорта в России Николай Асул отметил, что автопилотируемый транспорт можно будет использовать в столице в том случае, когда будет обеспечена необходимая скорость передачи информации. Скорость передачи должна быть больше чем при использовании телефона.
Представитель МТС в столице отметил, автопилотируемый транспорт начнет развиваться в Москве после появления сетей пятого поколения, а также использования некоторых интернет-технологий, в особенности connected car.
Представители МТС работают над обоими направлениями. Разработчики проверяют работоспособность 5G с изготовителями оборудованиями, обговаривают со специалистами проблемы развития сетей нового поколения в регионе. Конкретных сроков строительства новых сетей нет, но вероятно, это должно произойти в ближайшие пять лет.



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