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2,5 миллиона людей воспользовались услугами каршеринга в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Августа 2017, 16:22
Больше 2,5 миллионов раз воспользовались услугами кратковременной аренды авто с начала года. Одно авто обычно используют несколько пользователей, отметили на портале городской администрации.
Больше 2,5 миллионов раз в столице совершили выезд на арендованных авто с начала года. Одно авто в течение дня могут использовать несколько человек. В столице зафиксировано 350 000 активных пользователей. В сети каршеринга зафиксировано 600 000 пользователей, отметил глава транспортного ведомства в регионе Максим Ликсутов.
Каршеринг – это аренда авто на короткое время с тарификацией по минутам. Чаще всего ею пользуются для поездок по городу. Программа работает в столице фактически два года. За истекший период в программе поучаствовали пять компаний - «Делимобиль», Car5, Anytimecar, Youdrive и BelkaCar. Парк столичного каршеринга – это 2600 различных авто.
Цена арендованного авто зависит от выбранного оператора. Но, как правило, это 8-11 рублей за минуту. Пользователям не приходится оплачивать топливо, страховые взносы и содержание авто.
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