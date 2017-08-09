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На десяти станциях метро собираются открыть мобильные кассы

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Общество — 9 Августа 2017, 16:23

Дополнительные кассы собираются открыть на нескольких станциях метров в Москве, рассказал СМИ представитель городской администрации Максим Ликсутов.
До конца года на десяти станциях метрополитена запустят мобильные кассы, ранее проект был запущен на нескольких остановочных пунктах метро перед началом Кубка конфедераций два месяца назад. Мобильные кассы показали себя с лучшей стороны, добавил заммэра.
На станциях «Савеловская», «Чкаловская», «Тушинская» можно было приобрести билеты у кассиров в мобильных кассах, которые работали в вестибюле метро. В течение часа автомат реализует 140 000 билетов, что дает возможность уменьшить очереди на десять процентов и сэкономить время людей.
Максим Ликсутов заверил, что работа по размещению автоматическому оборудования на самых перегруженных остановочных пунктах будет продолжена. До конца года будет установлено несколько автоматов на станциях, которые в этом особо нуждаются. Мобильные кассы появятся на станциях «Выхино» и других.


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