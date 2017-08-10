10августа 2017
четверг
|
Производство стиральных порошков в МО стало причиной активного роста огурцов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 10 Августа 2017, 22:00
Выхлопы предприятий по изготовлению порошков в МО удобрили землю азотом и стали причиной бурного цветения огурцов и укропа, сообщает «Московский комсомолец».
Специалисты из Института физико-химических проблем обнаружили необычную тенденцию. В МО активно начала расти крапива. Внимательно протестировав почву, эксперты заключили, что на крапиву воздействовала большая концентрация азота в земле.
Представитель Института Павел Грабарник отметил, что специалисты не сразу разобрались с этой тенденцией. Растения начали активно расти ввиду загрязнения воздуха.
В МО начали активно растения некоторые растения, которые зависят от азотного питания. А все потому, что промышленные предприятия начали производить больше выбросов. В особенности это касается компаний по выпуску стирального порошка.
Опасные выбросы оседают со временем в почве и отражаются на росте растений. От азотного питания зависима крапива. Однако выбросы способствовали росту огурцов, салата и укропа.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
ночью +15 +17 утром +20 +22
Котировки
Партнеры