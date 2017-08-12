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В Москве не смогли реализовать проект по отслеживанию водителей без страхового полиса
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Общество — 12 Августа 2017, 14:51
Проект по обнаружению дорожными камерами авто, без оформленного полиса ОСАГО, не смогли реализовать в столице из-за технических сложностей.
Внедрить новую опцию на видеокамерах пытаются несколько лет. В начале года власти и Российский союз автостраховщиков согласовали запуск проекта. Инициаторы проекта сначала хотели рассылать автомобилистам без страховки сообщения, но не штрафовать их. Реализация проекта столкнулась с техническими трудностями.
Заммэра Максим Ликсутов заметил, что власти заинтересованы в том, чтобы видеокамеры определяли наличие полиса у водителя. Но только после того, как страховщики предоставят полноценную базу данных, систему можно будет подключить.
Представитель объединения страховщиков Евгений Уфимцев отмечает, что могли бы мгновенно предоставить базу, но есть некоторые трудности. Прежде всего они связаны с шифрованием данных автомобилистов в системе. Допуск к ним можно получить только через МВД РФ.
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